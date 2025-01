Tifosi della Lazio in ansia per Mattia Zaccagni: arriva l’annuncio da parte del diretto interessato, futuro nuovamente in bilico per lui?

Tifosi in ansia per le sorti di Mattia Zaccagni. Il capitano della Lazio potrebbe repentinamente cambiare maglia nelle prossime ore. Su di lui ci sarebbe fortemente il Napoli, ancora a caccia di un vice Kvaratskhelia. La situazione è tutta da valutare. Non è la prima volta che il suo nome viene accostato alla piazza partenopea.

Era successo anche esattamente quattro anni fa, sempre in inverno, quando era ancora all’Hellas. Anche se in quell’occasione si parlava di un suo arrivo per l’estate successiva, con l’accordo già trovato tra le parti. Alla fine, con l’arrivo di Spalletti, gli azzurri fecero altre scelte mentre il classe ’95 andò alla Lazio proprio al termine di quell’estate. Ora una nuova puntata della saga. Come andrà a finire questa volta?

Zaccagni-Napoli, c’è l’annuncio: tifosi in ansia

A sentire l’annuncio dei protagonisti, probabilmente nello stesso modo di quella precedente. Anche perché ci sarebbe da convincere Lotito a privarsi del suo giocatore più importante a stagione in corso, cosa alquanto difficile. Eppure ci sono alcuni segnali.

Come quelli, lanciati da Il Mattino, che parlano di un possibile incontro tra ADL e Lotito. Si parte da una base di 25 milioni di euro più Ngonge, ma si sa che il patron biancoceleste gradirebbe solo soldi cash. La strada appare in salita ma qualcosa si sta muovendo. Anche perché il Napoli rischia di non arrivare a Garnacho, e Zaccagni rappresenta attualmente il piano B. Intanto sono arrivati degli annunci tutti da segnalare. Il primo da parte dello stesso calciatore, nella pancia del “Bentegodi” dopo aver trafitto la sua ex nello 0-3 con cui i capitolini hanno battuto gli scaligeri domenica scorsa.

“Napoli? Non so nulla di mercato. Ma io sto bene qui, amo questa città, questa squadra e questi tifosi. Non ho nessuna intenzione di andarmene“, il suo grido d’amore in conferenza stampa che è miele per le orecchie dei tifosi della Lazio ma si sa che col mercato aperto le cose cambiano dall’oggi al domani. Il giorno dopo sono arrivate anche le dichiarazioni di Giuffredi, il procuratore di Mattia: “Che a Conte piaccia è vero, ma fin qui non c’è stata nessuna offerta da parte del Napoli. Con il giocatore non ne abbiamo parlato perché appunto non c’è davvero nulla al momento e lui è concentrato solo sul campo”. Classiche dichiarazioni di questi periodi, succederà qualcosa nelle prossime ore?