Dusan Vlahovic scartato, clamoroso nuovo caso che ora rischia di pesare tantissimo alla Juve: il nuovo problema dei bianconeri è proprio lui

Il futuro di Dusan Vlahovic alla Juve è sempre più in bilico. Il serbo era finito addirittura ai margini della rosa con Thiago Motta, dopo varie frecciatine che i due si erano mandati a distanza (specialmente quando l’attaccante era in nazionale). Con l’arrivo di Tudor è stato rilanciato e con ogni probabilità sarà lui il titolare da qui a fine campionato ma pure se dovesse tornare ai livelli realizzativi di Firenze, intravisti solo a sprazzi nei suoi anni a Torino, pare che non ci siano più margini per una sua permanenza.

Lo strappo con la società è totale, soprattutto per la questione del rinnovo. Vlahovic chiede uno stipendio molto più alto, intorno ai 10 milioni di euro. Cosa che la dirigenza non ha nessuna intenzione di accontentare, anzi. All’ex Fiorentina è stato proposto al massimo un piccolo aumento rispetto l’ingaggio attuale, magari raggiungibile tramite bonus. Ma l’intenzione della società è quella di offrirgli un nuovo accordo di pari valore a quanto percepito oggi.

Vlahovic diventa un caso: scartato! Per la Juve sono dolori, le ultime

Con la fumata nera dietro l’angolo e una scadenza prevista nel 2026, la Juve ha già in mente di vendere il classe 2000 la prossima estate per non perderlo a zero e rientrare seppur parzialmente nella spesa fatta per lui a gennaio 2022. Vlahovic però rischia di diventare un serio problema.

Questo perché i bianconeri chiedono almeno 35-40 milioni di euro per il cartellino. Una cifra che i club interessati non hanno intenzione di spendere, a cui bisogna aggiungere anche le pretese dell’attaccante che vuole uno stipendio intorno ai 10 milioni. Il giocatore e il suo entourage difficilmente accetteranno una cifra inferiore ma ciò può trasformarsi in un boomerang. L’ex Fiorentina è sul taccuino di alcune big di Premier League come ad esempio l’Arsenal.

Secondo Sky Sport UK, però, i Gunners starebbero guardando ad altri profili come Gyokeres, Isak, Cunha o Sesko. Scaricando di fatto Vlahovic, con il prezzo totale dell’operazione ritenuto troppo alto. Probabilmente sia il bomber sia i bianconeri dovranno rivedere le cifre altrimenti l’addio rischia di complicarsi seriamente: senza acquirenti sarà costretto a restare in scadenza a Torino. Al momento si fa fatica a trovare una squadra disposta a spendere tanto per l’ex gigliato. In ogni caso da qui a luglio può succedere ancora qualsiasi cosa.