Torna sul podio di Coppa del Mondo l’Italia dello sci alpinismo. Nella località svizzera di Villars sur Ollon, Alba De Silvestro e Michele Boscacci hanno infatti centrato il terzo posto nella staffetta mista che ha completato la tappa elvetica, penultimo atto stagionale del massimo circuito. Apparsi in grande condizione già nel turno preliminare concluso in prima posizione, i coniugi di casa in Valtellina hanno mantenuto nel corso della gara costantemente le posizioni di vertice, chiudendo poi sul terzo gradino del podio.

Ad imporsi è la coppia spagnola formata da Ana Alonso Rodriguez e Oriol Cardona Coll, che ha tagliato per prima il traguardo con il crono di 33:18.2, precedendo di poco più di un secondo i padroni di casa Marianne Fatton e Thomas Bussard. Più staccato invece il duo azzurro, distante quasi 25″. A lungo in corsa per un posto sul podio anche l’Austria, con Johanna Hiemer e Paul Verbnjak che hanno perso però terreno nelle battute finali, chiudendo ai piedi del podio a oltre 40″ dalla Spagna. Lontanissimi tutti gli altri, a partire dalla coppia cinese Yuzhen Cidan e Luer Bu, quinti a oltre due minuti di distacco. Per il team azzurro si tratta del sesto podio stagionale in Coppa del Mondo, che si concluderà il prossimo fine settimana in Norvegia a Tromsø con un trittico di prove composto da vertical, sprint e individuale.

I risultati della staffetta mista