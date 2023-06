Ruben Loftus-Cheek sta per diventare un nuovo giocatore del Milan: nelle prossime ore, come riportato da Sky Sport, il centrocampista inglese sarà in Italia e domani svolgerà le visite mediche, prima di firmare il contratto coi rossoneri. L’operazione costerà ai rossoneri un totale di 21,5 milioni di euro.