Juventus e Milan sono pronte a darsi battaglia per un pezzo da 90. Sessanta milioni e una concorrenza spietata rendono l’affare alquanto competitivo: il calciatore intanto ha tutta l’intenzione di accettare una nuova sfida.

Le due squadre di Serie A più in difficoltà in questo momento sono proprio Juventus e Milan. Da un lato c’è Thiago Motta con il futuro in bilico e dall’altro c’è invece chi il futuro ha appena cominciato a cucirselo: Conceicao è subentrato a Fonseca pochi giorni fa. Entrambe le compagini devono ritrovare il prestigio di un tempo e per farlo avrebbero individuato nel calciomercato la soluzione principale, anche se in certi casi la concorrenza delle altre big europee risulta difficile da superare.

La Juventus è alle prese con il “caso” Vlahovic, un campione che ancora non è riuscito a sbocciare e che quest’anno si trova a fare i conti anche con gli attriti frequenti emersi con la tifoseria bianconera. Il Milan, di contro, ha seri problemi realizzativi e basterebbe guardare le statistiche. Con 26 gol fatti i rossoneri hanno il peggiore bilancio tra le big di Serie A e se il miglior marcatore è Pulisic (insieme a Reijnders) a quota 5 gol è il momento di farsi qualche domanda. Le dirigenze delle due compagini stanno già pianificando il futuro e sembrano orientate verso il campionato francese.

Luis Enrique snobba Kolo Muani, Juve e Milan alla finestra

Randal Kolo Muani arrivò al PSG nel settembre del 2023 per la cifra astronomica di 93 milioni di euro. Con un ingaggio di 9 milioni di euro, il ragazzo originario del Congo è stato finora un flop per Nasser Al-Khelaïfi che lo pretese a Parigi quasi fosse un semplice vezzo. Stando a quanto riportato da L’Equipe, il club francese vorrebbe ottenere almeno 60 milioni dalla sua cessione, anche se il prezzo appare un po’ altro per un attaccante che finora ha segnato 2 gol in 14 partite ufficiali.

La valutazione del ragazzo è crollata vertiginosamente, soprattutto dopo che Luis Enrique lo ha espressamente estromesso dai suoi piani. Milan e Juventus sembrano quindi intenzionate a partecipare alla corsa tra big per accaparrarsi Kolo Muani, se non per gennaio, almeno per la finestra estiva di calciomercato. Un trasferimento invernale però non è da escludere, poiché il PSG sarebbe disposto a sedersi al tavolo delle trattative anche a fronte di un prestito con obbligo di riscatto e, ovviamente, a determinate condizioni. Per Juventus e Milan non sarà facile, visa la concorrenza di mezza Premier League e del Bayern Monaco.