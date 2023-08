Roma-Marcos Leonardo, Falcao: “Proposta impraticabile, nessuna chance per i giallorossi”

“La proposta che è stata fatta per Marcos Leonardo non ha alcuna possibilità di portare a una cessione viste le condizioni che la Roma ha posto. Non ha alcuna possibilità, in termini sia di valori che di pagamento”. Queste le dichiarazioni di Paulo Roberto Falcao, ex idolo giallorosso e oggi coordinatore sportivo del Santos. “La Roma ha avanzato un’offerta decisamente inferiore alla nostra richiesta, non ci sono le condizioni per fare l’operazione. Noi non offriamo i nostri giocatori, quando riceviamo delle offerte le analizziamo e quella della Roma per Marcos Leonardo, secondo il presidente, è impraticabile”.