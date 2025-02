È la settimana di Mattia Bellucci. Non si ferma il cammino del 21enne di Busto nell’Atp 500 di Rotterdam con la prima semifinale in carriera nel circuito maggiore grazie alla super vittoria oggi su Stefanos Tsitsipas. Successo schiacciante per l’azzurro, che domina il greco con il punteggio di 6-4 6-2 in meno di un’ora e mezzo di tennis. Dopo qualche patema in avvio di match con due palle break salvate tra il sesto e l’ottavo game, Bellucci sfrutta un passaggio a vuoto dell’avversario per andare a servire per il set sul 5-4. Una palla del contro break annullata a primo set in archivio. Tsitsipas inizia a palesare segni di nervosismo, probabilmente anche per qualche problema al piede sinistro che lo costretto a chiamare un medical timeout dopo un game nel primo set, e perde il servizio due volte in fila andando sotto 5-1. Bellucci non concede più nulla e centra un’altra prestigiosa vittoria dopo quella dell’altro ieri con Danil Medvedev. “All’inizio non pensavo di poter vincere in questo modo. Poi ho cambiato atteggiamento e ho iniziato a giocare un altro tipo di tennis. Quando ho servito per chiudere il primo set mi sono sentito un po’ pesante sulle gambe, ma per fortuna è andata bene. Adotterò la stessa condotta di gioco anche domani. Ho lavorato molto con il mio coach, ma anche durante le partite. Certe volte pensavo troppo in campo, mentre ora ho imparato ad essere più libero e aperto. Sto affrontando avversari incredibili. A volte non mi sento all’altezza delle partite che sto disputando, ma in campo do sempre il 100%. Sono contento della mia classifica. Non penso ai soldi, sono ancora giovanissimo e l’importante è entrare in campo e giocare”, le parole dell’italiano nell’intervista in campo post partita. L’azzurro continua la sua scalata verso la top 50 e si issa in 68ª posizione Atp nel live ranking con 843 punti. In caso di finale salirebbe a 973 punti (57°), mentre in caso di vittoria del torneo entrerebbe in top 50 (48°/49°). Brutta sconfitta per Tsitsipas che, dopo l’ottima prestazione di ieri contro Griekspoor, soprattutto a livello mentale, ha dimostrato ancora una volta la sua grande fragilità emotiva e tecnica. Il ritorno in top ten è momentaneamente rimandato. Domani giornata di semifinali con Bellucci-de Minaur alle 15.00.

Non sbaglia de Minaur

Solido Alex de Minaur. Il tennista australiano non convince a pieno, ma batte in due set Daniel Altmaier con il punteggio di 6-1 6-4 in un’ora e mezza di gioco. Dopo un primo parziale dominato, nel secondo il tedesco alza l’intensità e cerca maggiormente le righe con entrambi i fondamentali. Uno scambio di break sul 2-2 e una pericolosa palla break annullata dal numero uno di Australia sul 4-3 Altmaier. Dopo lo spavento arriva il passaggio a vuoto del tedesco che, dopo aver cancellato due chance di break, cede il servizio alla terza occasione e permette a de Minaur di servire per il match. La testa di serie numero 3 del tabellone non trema e chiude i conti dopo un secondo set traballante. Cammino immacolato del numero 8 del mondo in quel di Rotterdam con tre successi per 2-0 con Goffin, Mensik e oggi Altmaier. Il classe 1999 di Sydney prosegue dunque la difesa della finale persa lo scorso anno contro Jannik Sinner, che è anche l’unico giocatore che è riuscito a batterlo nel 2025 (10V-1S). Si ferma ai quarti di finale il percorso di Altmaier. Resta un torneo più che positivo quello del numero 93 del mondo, entrato in tabellone last minute dopo il forfait di Giovanni Mpetshi-Perricard. Prima il successo in rimonta su Kovacevic e poi l’upset con Fils, sempre in tre set, gli hanno permesso di accedere ai quarti di finale e di risalire fino all’80ª posizione (728 punti) del live ranking Atp.