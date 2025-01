Niente Serie A: salta il ritorno in Italia dell’esperto calciatore nel corso dell’attuale sessione invernale di calciomercato.

La sessione invernale di calciomercato è nel vivo, le squadre di Serie A sono a lavoro per rinforzarsi e raggiungere gli obiettivi sportivi prefissati. È il caso del Napoli di Antonio Conte, il club azzurro – primo in campionato – è chiamato a sostituire Khvicha Kvaratskhelia. Il ventitreenne attaccante georgiano si è trasferito al PSG in cambio di 70 milioni di euro, un’operazione di mercato che obbliga i partenopei ad essere attivi sul mercato affinché il tecnico salentino abbia nell’organico un degno sostituto. La società di Aurelio De Laurentiis, però, lavora anche sulla retroguardia.

Tra gli obiettivi di mercato del Napoli c’è anche la volontà di rinforzare il pacchetto dei difensori centrali, regalare ad Antonio Conte delle valide alternative ad Alessandro Buongiorno e Amir Rrahmani. Il nome in pole era quello di Danilo, ormai ex capitano della Juventus. Il trasferimento del brasiliano sembrava – ormai – certo, ma il classe ’91 ha cambiato idea in extremis. Il trentatreenne, per motivi familiari, ha sposato la causa del Flamengo, facendo, così, ritorno in patria.

Una decisione che ha condizionato la sessione invernale di calciomercato del club, che ha dovuto – per ora – bloccare la cessione di Rafa Marin al Villarreal. Il ventiduenne spagnolo, giunto dal Real Madrid, non ha convinto Antonio Conte ed è il maggiore indiziato per fare spazio a un nuovo rinforzo. Una bocciatura per il 2002 che giunge dopo appena sei mesi, in cui non ha mai debuttato in Serie A e giocato solamente 180′ in Coppa Italia.

Serie A, salta il ritorno di Skriniar

Il nome di Milan Skriniar era molto caldo per il Napoli, un’opzione che sarebbe piaciuta ad Antonio Conte per rinforzare la propria difesa che – ad oggi – è comunque la meno penetrata in Serie A: 14 reti subite in 21 partite. L’esperto slovacco (30 anni il prossimo 11 febbraio) ha vestito le casacche di Sampdoria e Inter nel massimo campionato italiano, prima di trasferirsi a costo zero al PSG nell’estate 2023.

Il difensore classe ’95 sarà un nuovo calciatore del Fenerbahce, giocherà agli ordini di José Mourinho in Turchia. L’esperienza parigina non è stata memorabile per Skrniniar, in 18 mesi di permanenza in Francia ha giocato 37 partite. Un trasferimento che mette fine alle voci riguardo il suo ritorno in Serie A, il Napoli dovrà guardare altrove per assecondare le richieste del tecnico.