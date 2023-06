Milan, Maignan incedibile: rifiutata offerta del Chelsea da 93 milioni di euro

Mike Maignan potrebbe restare al Milan anche in questa finestra di calciomercato Secondo quanto riportato dall’Evening Standard, nelle scorse settimane il Chelsea avrebbe offerto alla società rossonera ben 93 milioni di euro, offerta poi rispedita al mittente. Per il club rossonero il portiere francese è incedibile. Motivo per cui i ‘Blues‘ si sarebbero, poi, fiondati su André Onana, portiere dell’Inter, che, però, piace anche al Manchester United.