Manchester United, offerti 45 milioni per Onana: Inter fa muro e ne chiede 60

Così come riportano diversi media inglesi e la Gazzetta dello Sport, il Manchester United avrebbe presentato un’offerta – al momento solo verbale – all’Inter pari a 45 milioni di euro (39 milioni di sterline) per il cartellino di Andre Onana. Il portiere è finito da tempo nel mirino dei Red Devils e i nerazzurri potrebbero loro malgrado decidere di venderlo per poter finanziare il mercato. Ma la risposta, al momento, non è positiva: il club italiano fa muro e chiede una cifra intorno ai 60 milioni per lasciar partire l’estremo difensore.