La tensione in casa Atalanta è esplosa dopo la sconfitta per 3-1 contro il Club Brugge, costata l’eliminazione dalla Champions League. Il protagonista della vicenda è Ademola Lookman, autore di un gol ma anche del rigore fallito nel secondo tempo.

L’episodio ha scatenato la dura reprimenda di Gian Piero Gasperini. Il tecnico nerazzurro infatti, che di certo non le manda a dire, ha attaccato pubblicamente l’attaccante nigeriano definendolo “uno dei peggiori rigoristi mai visti” e criticando apertamente la sua scelta di calciare dagli undici metri. I rigoristi designati erano De Ketelaere e Retegui e il tentativo di Lookman è stato visto come una decisione non concordata e un atto di insubordinazione gratuito.

La risposta dell’ex Leicester non si è fatta però attendere, perché attraverso i suoi canali social, Lookman ha parlato di “dichiarazioni irrispettose”, spiegando di aver ricevuto il via libera dallo stesso De Ketelaere. Le parole dell’attaccante hanno alimentato ulteriori speculazioni su possibili tensioni interne, con una frattura sempre più evidente tra il tecnico e uno dei suoi giocatori più incisivi. Il caso Lookman-Gasperini è lo specchio delle evidenti difficoltà che l’Atalanta sta vivendo: una fase altalenante tra risultati imprevedibili e divergenze nello spogliatoio. Prevedibili sono anche le ripercussioni che l’accaduto avrà in sede di calciomercato, con il nigeriano pronto a fare le valigie.

Lookman finisce sul mercato, due big in pole

Ademola Lookman è approdato a Bergamo nell’estate 2022, impiegando poco tempo a conquistare i cuori dei tifosi bergamaschi e a tirar fuori il meglio di sé. Parte del merito va sicuramente a Gasperini, abile come sempre a valorizzare i proprio giocatori, ma ora è proprio il rapporto tra i due a rappresentare uno scoglio insuperabile. Come si dice, tra i due litiganti il terzo gode! In questo caso però a gioire sono in due, perché l’attaccante ex Leicester fa gola a molte big europee e di Serie A, su tutte Juventus e Napoli.

Attualmente a quota 15 gol, dopo aver chiuso la stagione precedente con 17 segnature, Lookman è finito subito sui taccuini di Giuntoli e Manna. Non è un segreto che Motta e Conte dovranno puntellare il reparto offensivo per il prossimo anno e la scadenza del contratto nel 2026, mette Lookman nella posizione di osservato speciale. L’Atalanta è notoriamente orientata a generare plusvalenze ove ce ne sia possibilità e quella del nigeriano, pagato 10 milioni due anni fa, rientra pienamente tra i possibili affari del prossimo mercato di luglio. Vista la situazione la dirigenza bergamasca potrebbe scendere un poco con le richieste, rispetto all’attuale valutazione di circa 60 milioni.