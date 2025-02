Magica Jole Galli! L’azzurra entra nella storia diventando la prima atleta italiana a vincere una gara di Coppa del mondo di ski cross. E il primo successo è reso ancora più dolce dal fatto che è arrivato proprio in casa, nella tappa di Val di Fassa, la settima della stagione. Prestazione monumentale per la classe 1995, che nella Big Final tiene fin da subito le code della svizzera Fanny Smith, piazzando poi il sorpasso senza più concedere spazio alle rivali. L’elvetica, alla fine, non riesce a conservare nemmeno la seconda posizione, chiudendo in terza alle spalle della francese Marielle Berger Sabbatel.

Ottimo il percorso di Galli, che dopo aver passato la batteria dei quarti di finale si ritrova invischiata in una semifinale tutt’altro che banale. Terza con un ritardo considerevole nei confronti di Smith e India Sherret, l’azzurra riesce ad avere la meglio della canadese con uno strepitoso sorpasso all’esterno. È arrivato, così, il secondo posto in semifinale e, appunto, l’accesso alla Big Final che l’ha vista trionfare.

Jole Galli ma non solo: Deromedis 2° nella gara maschile

Le ottime notizie arrivano anche dalla gara maschile, che ha visto Simone Deromedis chiudere con il secondo posto. Un piazzamento importante, visto che gli permette di riprendersi la testa della classifica generale. Nella Big Final, l’azzurro ha preso fin da subito il comando delle operazioni in una gara davvero molto serrata. Alla fine, è arrivato il sorpasso del canadese Reece Howden, che si prende la vittoria. Terzo posto per lo svizzero Ryan Regez. Sesto posto complessivo, invece, per Federico Tomasoni, secondo nella Small Final.

In precedenza, Deromedis aveva disputato due prove perfette sia ai quarti che in semifinale, vincendo la propria batteria in entrambe le circostanze. In semifinale, invece, Tomasoni ha chiuso al quarto posto, dopo aver vinto la propria batteria ai quarti di finale. Uscito subito, invece, Dominik Zuech, che non interpreta al meglio i dossi e perde tempo, chiudendo ultimo la sua batteria.

Le classifiche di Coppa del mondo aggiornate

Come detto, con gli 80 punti conquistati questa mattina Deromedis si riprende la testa della classifica generale, salendo a 639. Torna secondo il tedesco Florian Wilmsmann, che ha vinto la Small Final (quindi è arrivato quinto complessivamente) dopo aver mancato l’accesso alla finale maggiore. Più staccato il vincitore odierno, Howden, a 542 punti. Al femminile, grazie alla storica vittoria di oggi, Jole Galli sale a 491 punti, riducendo il gap non solo dalla quinta posizione occupata da Smith (536) ma anche dal quarto posto di Berger Sabbatel (554).