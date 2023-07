Juventus, Tuttosport: Kessié e Koopmeiners tra i nomi sul taccuino di Giuntoli

In attesa di definire il roster degli attaccanti sull’asse Lukaku-Vlahovic, il nuovo ds Giuntoli lavora per il centrocampo della stagione 2023/24. Secondo quanto riportato da Tuttosport, solamente Rabiot e Fagioli sono le certezze in mediana per Allegri. Tra i nomi sul taccuino del dirigente bianconero c’è anche Franck Kessié, ex Milan e possibile affare low cost da chiudere anche con la formula del prestito. La Juventus resta alla finestra per Lazar Samardzic dell’Udinese, più difficile arrivare a Teun Koopmeiners valutato troppo oneroso da parte dell’Atalanta. E quindi occhio agli affari che possono arrivare dalla Ligue 1 francese con Khephren Thuram (Nizza) e Rayan Cherki (Lione).