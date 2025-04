Domani, sabato 5 aprile, scattano le semifinali dei playoff Scudetto di Superlega. Perugia apre le danze, ore 20.30 al PalaBarton Energy, contro Civitanova nella sfida tra la seconda e la terza della classifica di campionato. Lavoro a pieno ritmo per la Sir Susa che, in virtù del miglior piazzamento in al termine stagione regolare, inizierà la serie sfida tra le mura amiche. Incontro che non sarà passeggiata per i Block Devils. La Lube, in tutto il girone di ritorno, (compreso lo scontro diretto con Perugia nella 6° giornata) non ha mai perso all’Eurosuole Forum e in gara-2 potrà puntare tutto sul pubblico. Una striscia positiva interrotta solo da gara-1 Quarti play off, quando i cucinieri erano stati battuti al tiebreak da Milano. La formazione di Medei ha sofferto ai quarti contro Milano e ha piegato l’Allianz solamente in gara-4. Tra lavoro in sala pesi con il preparatore atletico Sebastian Carotti e le prove generali in campo con coach Angelo Lorenzetti, l’opposto Wassim Ben Tara ha speso alcune parole in vista dell’esordio: “Per come loro hanno condotto questa stagione, mi aspettavo che le semifinali potessero essere contro di loro, mi aspetto che sarà una bellissima serie da giocare, di altissimo livello. Penso che a decidere potranno essere le piccole cose. Come per la serie con Modena dobbiamo essere concentrati su tutti i punti ed essere aggressivi fin dall’inizio e questo non sarà facile. Penso che giocare in casa sia un plus per ogni squadra, penso che i tifosi che abbiamo e che fanno tanto rumore ci aiuteranno tanto, anche loro stanno facendo veramente bene in casa, quindi per noi sarà un “challenge”: puntare ad essere protagonisti a casa loro. Mi sento veramente bene – afferma Ben Tara – e fisicamente penso di essere pronto. Ci aspettiamo che ogni parziale sarà difficile e dobbiamo cercare di dare il meglio di noi stessi per andare a cercare questa vittoria ad ogni partita”.

Domenica tocca a Trento

Domenica (ore 18.00) Trento ospiterà, alla ilT quotidiano Arena, Piacenza. Per l’Itas è la diciassettesima serie di Semifinale Scudetto dei Play Off maschili in ventidue partecipazioni, la decima consecutiva. In nove occasioni i gialloblù si sono spinti fino alla finale. Trento nei Play Off ha finora sostenuto complessivamente 158 partite, ottenendo il successo in 94 casi (di cui 64 in casa) e perdendo quindi in 64 (di cui 20 in casa). Il giocatore che ha totalizzato il maggior numero di gare in semifinale con la maglia gialloblù è Matey Kaziyski, arrivato a quota 35; quelli dell’attuale rosa è invece Alessandro Michieletto (19). A poche ore dalla sfida, Gabriele Laurenzano (Trento) si è fermato ai microfoni di Radio Dolomiti: “Le due partite stagionali già giocate con Piacenza sono state molto differenti fra loro, anche solo nell’andamento nei singoli set. Sarà un confronto bello ed imprevedibile in cui il livello di gioco si alzerà ancora e noi dovremo farci trovare pronti. Personalmente cerco di non vivere questo periodo con troppa pressione addosso, magari provando a pensare che si tratti di una semplice partita di regular season. Questo mi aiuta a ricordarmi quello che abbiamo fatto sino ad ora in SuperLega, che è tanto, e non può essere cancellato nemmeno nei Play Off. Sappiamo perfettamente che sono le partite più importanti ma ci arriviamo con alle spalle un bel percorso di crescita”,