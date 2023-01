Fifa, report del mercato: oltre due miliardi spesi dai club inglesi, record di trasferimenti per i club portoghesi

La Fifa ha pubblicato oggi l’edizione 2022 del Global Transfer Report, secondo il quale nel 2022 è stato effettuato un record assoluto di 71.002 trasferimenti internazionali, di cui 21.764 tra professionisti (uomini e donne) e 49.238 dilettanti. Ci sono stati 20.209 trasferimenti internazionali nel calcio professionistico maschile nel 2022, con un aumento dell’11,6% rispetto al 2021 e persino superiore ai livelli del 2019 prima della pandemia di Covid-19. Questi trasferimenti – 2.843 dei quali includevano commissioni per gli agenti – hanno comportato un nuovo record di 4.770 club di 182 diverse associazioni, rispetto ai 4.538 club del 2021. Un totale di 17.291 giocatori in rappresentanza di 183 nazionalità diverse si sono mossi nel 2022. “La tendenza negativa biennale della spesa dei club per le commissioni di trasferimento è stata invertita nel 2022, con l’esborso totale dello scorso anno che ha raggiunto i 6,5 miliardi di dollari, con un aumento del 33,5% rispetto al 2021, ma ancora al di sotto del massimo storico del 2019”, ha commentato Emilio Garcia Silvero, Fifa Chief Legal and Compliance Officer. I primi dieci trasferimenti di giocatori da soli hanno generato il 12,5% dell’intero importo speso per le commissioni di trasferimento nel 2022. Allo stesso modo, dei 2.843 trasferimenti che includevano le commissioni, i primi 100 erano responsabili di quasi il 50% di tutti i soldi spesi per le commissioni di trasferimento, con i club inglesi ancora una volta in cima alla lista. Per la prima volta, la loro spesa totale ha superato la soglia dei 2 miliardi di dollari e ha raggiunto il livello record di quasi 2,2 miliardi. Con un incasso totale di 740,3 milioni di dollari, i club francesi hanno ricevuto la quota maggiore di tutte le federazioni. Per la prima volta in assoluto, i club portoghesi hanno completato più trasferimenti in entrata rispetto ai club di qualsiasi altra federazione, con un totale di 901 trasferimenti in entrata nel 2022. Il Brasile, d’altra parte, ha rilasciato il maggior numero di giocatori, con un totale di 998 trasferimenti in uscita.

Continua intanto l’impressionante crescita del calcio femminile. Con la Coppa del Mondo femminile Fifa 2023 in Australia e Aotearoa Nuova Zelanda ormai dietro l’angolo, l’impressionante crescita del movimento femminile è continuata ancora una volta nel 2022. Il numero di trasferimenti internazionali è più che raddoppiato dal 2018 e dall’introduzione dell’obbligo di utilizzare TMS. Nel 2022, il numero di club coinvolti nei trasferimenti internazionali è passato da 410 nel 2021 a 500 l’anno scorso, con un aumento del 22,0%. Su queste cifre, ancora Emilio Garcia Silvero ha dichiarato: “Tutto ciò riflette gli impressionanti passi avanti compiuti mentre sempre più giocatrici continuano a diventare professioniste. Nel 2022 sono stati registrati circa 1.555 trasferimenti internazionali, con un aumento del 19,3% rispetto all’anno precedente, mentre un nuovo massimo di 119 associazioni sono state coinvolte nei trasferimenti internazionali”. Nel 2022, ci sono stati più del doppio dei trasferimenti amatoriali rispetto ai trasferimenti professionistici, con un totale di 49.238 giocatori dilettanti che si sono trasferiti oltre i confini e si sono uniti a un club in una nuova federazione. Circa il 92,3% di questi giocatori erano uomini. La portata globale del calcio amatoriale è davvero impressionante, con 204 delle 211 federazioni affiliate alla Fifa coinvolte in almeno un trasferimento l’anno scorso. La guerra in corso in Ucraina ha avuto anche un chiaro impatto sui numeri nel calcio amatoriale lo scorso anno, poiché i cittadini ucraini sono stati di gran lunga il gruppo più rappresentato di tutti i giocatori dilettanti che si sono trasferiti nel 2022, con un totale di 5.910 trasferimenti, oltre il 60% in più rispetto ai 3.661 trasferimenti completati dai giocatori francesi, il secondo gruppo più grande.