In casa Liverpool il clima non è dei più sereni. Dopo un avvio di stagione che aveva fatto sognare tifosi e addetti ai lavori, negli ultimi giorni sono arrivati due schiaffi che hanno spento l’entusiasmo.

Prima l’eliminazione dalla Champions League per mano del Paris Saint-Germain, poi la sconfitta nella finale di Carabao Cup a Wembley contro un Newcastle guidato da Sandro Tonali. Due obiettivi sfumati nel giro di poche ore, che hanno lasciato ai Reds solo la Premier League da giocarsi, dove però il vantaggio di dodici punti sull’Arsenal permette comunque di guardare con relativa tranquillità al futuro prossimo. Eppure, i tifosi si aspettavano molto di più. Non solo sul piano dei risultati, ma anche da alcuni giocatori che finora avevano deluso, su tutti Federico Chiesa. Arrivato dalla Juventus la scorsa estate, l’esterno italiano era stato accolto come un colpo da 90, ma ha vissuto mesi difficili.

Solo due presenze in campionato fino a febbraio, critiche feroci da parte dei tifosi, che lo avevano bollato come “oggetto misterioso”. Tutto è cambiato nella finale persa contro il Newcastle: entrato a gara già decisa, Chiesa ha giocato solo 16 minuti, ma ha segnato un gol e ha messo in campo grinta e determinazione che non sono passati inosservati. I tifosi lo hanno elogiato sui social, chiedendo a gran voce di vederlo titolare ad Anfield contro l’Everton. Da oggetto misterioso a uomo in più? Intanto, si fa largo anche l’ipotesi di un ritorno in Serie A, magari già in estate.

Chiesa vuole l’Italia, l’agente si muove

Non è stata una stagione memorabile quella di Federico Chiesa con la casacca dei Reds. Arne Slot infatti non ha mai puntato su di lui e contro il Newcastle lo ha buttato nella mischia quasi con rassegnazione. Dopo l’ingresso al 74′ però, Chiesa ha siglato il gol che ha comunque lasciato i tifosi contenti, tanto da richiedere il suo impiego con regolarità da parte del tecnico del Liverpool. L’addio dell’ex Juventus però sembra una cosa scontata per la prossima estate e non è un segreto che l’esterno dei Reds ha voglia di tornare in patria: l’Inghilterra non lo ha accolto benissimo e lui non gradisce quel tipo di cultura.

L’agente del ragazzo si sarebbe già mosso per trovare una nuoca casa al suo assistito, con Roma e Napoli che potrebbero essere interessate al suo cartellino. Non c’è solo questa opzione però, perché Chiesa potrebbe rilanciarsi anche in realtà come Atalanta o compagini di più piccolo calibro. Seppur ancora non si possa parlare di vere e proprie trattative, con i tanti cambi sulle panchine di A nella prossima stagione, l’ex Fiorentina potrebbe trovare nuovi stimoli nel campionato italiano.