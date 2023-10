Calciomercato, stampa inglese: Abraham pensa al ritorno in Premier League

In attesa di ritornare in campo dopo la rottura del crociato nell’ultima giornata della scorsa stagione, Tammy Abraham guarda anche oltre e la stampa inglese fa sapere che starebbe valutando un ritorno in Premier League. Secondo “TeamTalk”, il probabile addio a fine stagione di Josè Mourinho alla Roma potrebbe spingere l’ex Chelsea a fare altrettanto e proprio i Blues potrebbero riaccoglierlo. Alla finestra anche Brentford e Aston Villa.