Simone Inzaghi ha lasciato ufficialmente l’Inter, precisamente quattro anni dopo il suo debutto sulla panchina dei nerazzurri. Tante cose sono cambiate dal 3 giugno 2021 al 3 giugno 2025. Quello che appare certo, comunque, è il fatto che l’ex Lazio non sarà più l’allenatore dell’Inter in futuro, e la sua prossima squadra potrebbe essere l’araba Al-Hilal.

Un club dalle possiiblità economiche veramente molto alte, ben più alte di quelle di un qualsiasi club italiano. Compresa la Juventus, che rischia di perdere molti obiettivi di mercato a causa dell’ex allenatore dell’Inter.

Come abbiamo detto, infatti, le disponibilità economcihe fra le squadre di Serie A e quelle dell’Arabia Saudita non sono assolutamente paragonabili. Ragion per cui, i bianconeri devono assolutamente fare attenzione non ad uno, ma a ben due giocatori di grande talento.

Juventus, attenta ad Inzaghi: chi può perdere la Vecchia Signora

Victor Osimhen e non solo. L’Al-Hilal, squadra accostata sempre più intensamente a Simone Inzaghi, vuole sfidare la Juventus sul mercato anche per un altro obiettivo dimercato dei bianconeri. Stiamo parlando di Ederson dell’Atalanta. Il centrocampista brasiliano, che ha fatto davvero bene a Bergamo nel corso di questa stagione, è un nome caldissimo tanto a Torino quanto in Arabia Saudita. Specialmente dopo il no di Bruno Fernandez ai sauditi, che ha preferito rimanere in Europa a giocarsi le sue carte in quello che ancora oggi è l’epicentro del calcio mondiale.

In effetti, stando a quanto riportato da Nicolò Schira su X (ex Twitter), il club della Saudi Pro League sta esercitando una fortissima pressione sul centrocampista sudamericano. Per portare a termine l’operazione servirà una cifra che si aggira intorno ai 50 e ai 60 milioni di euro, solo così sarà possibile convincere l’Atalanta. Dal punto di vista delle potenzialità economiche, è praticamente impossibile rispondere per le rime ai club arabi, molto più ricchi di quelli italiani, ma la questione è ben diversa se facciamo riferimento al calcio giocato.

Molti calciatori preferiscono ancora oggi l’Europa all’Arabia o all’America, se non a fine carriera, e quindi squadre come la Juventus possono puntare sul “valore sportivo” più che economico. Facendo riferimento a questa situazione in particolare, quindi, la Juventus e non solo hanno eccome alcune carte da mettere sul tavolo sulla scelta definitiva dei giocatori che vorrebbero trasferire all’interno della loro rosa in vista delle stagioni future.