L’Inter è pronta a salutare il suo attaccante già nella sessione di calciomercato invernale: resterà in Italia, lo prende il club di Serie A.

La prima sconfitta in Champions League è arrivata anche per l’Inter. Dopo esser rimasta imbattuta nelle prime cinque giornate e non aver subito nemmeno una rete (unica squadra della competizione), la trasferta in Germania è stata amara per i nerazzurri.

Il gol di Nordi Mukiele al 90′ ha regalato una vittoria importantissima al suo Bayer Leverkusen, che ha così raggiunto proprio l’Inter in classifica a quota 13 punti. La squadra di Simone Inzaghi ha comunque ancora chanches molto alte di qualificarsi agli ottavi di finale senza passare dai playoff, un posto tra le prime otto in classifica è alla portata dei nerazzurri.

Il turnover, adottato molte volte da Inzaghi in Champions League in questa stagione e sperimentato anche alla BayArena, non ha portato i frutti sperati, soprattutto in attacco. L’Inter ha creato praticamente nulla in fase offensiva, chiudendo il match con solo sei tiri totali di cui addirittura zero verso la porta difesa da Matej Kovar. Un attacco sterile che a gennaio potrebbe essere rivoluzionato.

Ultime news Inter, l’attaccante verso la cessione in Serie A

Nella sfida di Leverkusen, Inzaghi ha optato per la coppia d’attacco formata da Marcus Thuram e Mehdi Taremi. L’iraniano, arrivato a parametro zero la socrsa estate, non sta per nulla convincendo e si parla già di una imminente cessione. Difficilmente però l’Inter si priverà di lui dopo soli sei mesi, mentre il discorso potrebbe essere diverso per Marko Arnautovic.

L’attaccante ex Bologna sta trovando sempre meno minutaggio e anche martedì è entrato solo all’85’ al posto proprio di Taremi. Le presenze in stagione sono nove, ma solo due da titolare in Champions League e nessuna dal primo minuto in Serie A. Il ritorno di Joaquin Correa ha limitato ancor di più il suo spazio ed è per questo motivo che l’Inter potrebbe fare a meno di lui già a gennaio.

Secondo quanto riportato da Tuttosport, sulle sue tracce ci sarebbe il Torino. La squadra granata, dopo aver perso Duvan Zapata per il resto della stagione, è alla ricerca di un nuovo attaccante. Antonio Sanabria e Che Adams stanno trovando molta difficoltà a segnare: sono solo quattro le reti totalizzate dalla squadra di Paolo Vanoli nelle ultime otto giornate di campionato, ovvero dopo la rottura del legamento crociato del bomber colombiano.

Ecco perché l’idea Arnautovic stuzzica il presidente Urbano Cairo che potrebbe offrire all’austriaco un contratto da 2,7 milioni di euro per i prossimi sei mesi (all’Inter prenderebbe 1,7 milioni fino a fine anno) più l’intera prossima stagione.

Un’operazione non facile ma a cui Torino e Inter rifletteranno per bene nel corso delle prossime settimane.