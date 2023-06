Bayern Monaco, Hainer sul mercato: “Possiamo spendere 100 milioni per un solo giocatore”

Nonostante un periodo di grande difficoltà, con l’esonero di Julian Nagelsmann e l’arrivo di Thomas Tuchel, il Bayern Monaco ha vinto la Bundesliga per l’11° anno consecutivo. Ai microfoni di Sport Bild, il presidente dei bavaresi Herbert Hainer, ha spiegato come potrebbe essere il calciomercato dei Campioni di Germania: “Finanziariamente siamo messi molto bene e abbiamo grandi obiettivi. Il Bayern Monaco può spendere 100 milioni di euro per un solo giocatore, ma ne discuteremo intensamente a tra qualche giorno”.

Il riferimento potrebbe essere rivolto sull’acquisto di Declan Rice, centrocampista del West Ham valutato intorno ai 100 milioni di euro dopo l’interessamento di diverse squadre di Premier League, su tutte Arsenal e Chelsea. Herbert Hainer ha aggiunto: “Siamo un club molto rispettato, e se vuole qualcuno il Bayern Monaco lo può sicuramente prendere, anche dall’Inghilterra”. Un’altra indiscrezioni di calciomercato riguardante i bavaresi era l’approdo di Harry Kane al centro dell’attacco: “È un grande numero 9, uno dei migliori in assoluto, ma se il suo desiderio è rimanere in Premier noi non ci possiamo fare nulla“.