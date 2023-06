Barcellona, Kessié in vendita: l’Inter ci pensa, concorrenza dalla Premier League

Arrivato in estate a parametro zero dal Milan, l’avventura di Franck Kessié con la maglia del Barcellona potrebbe essere già ai titoli di coda. Il centrocampista ivoriano non ha mai trovato il giusto spazio nella formazione di Xavi, siglando solo 3 gol in 43 presenze, quasi tutte entrando dalla panchina. Secondo quanto riportato dal quotidiano spagnolo AS, il club blaugrana avrebbe comunicato all’ex rossonero che sarà messo in vendita nella prossima finestra di calciomercato.

Negli ultimi mesi, si era fatto forte l’interesse dell’Inter per Franck Kessié. A distanza di due anni dall’arrivo di Hakan Calhanoglu, i nerazzurri potrebbero ripetersi con un ex Milan. Il Barcellona ha bisogno di plusvalenze, e con una cifra intorno ai 35 milioni di euro si potrebbe chiudere l’affare. La società milanese potrebbe, però, optare anche per qualche contropartita per ridurre il prezzo del cartellino. Sul centrocampista ivoriano ci sarebbe la concorrenza della Premier League, con Liverpool e Tottenham pronte ad affondare il colpo.