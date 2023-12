Zazzaroni, scuse ai tifosi: “Nessuna foto di Mihajlovic con la maglia della Lazio, mi assumo responsabilità”

Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport-Stadio, è intervenuto a Radio Deejay nel programma condotto da Fabio Caressa. In apertura il giornalista ha voluto pubblicamente scusarsi con i tifosi della Lazio. Il motivo è rappresentato dalla pagina del Corriere dedicata oggi a Sinisa Mihajlovic, scomparso esattamente un anno fa dopo una lunga malattia. Sul quotidiano stamani sono comparse tante immagini del serbo, ma nessuna con la maglia della Lazio. Un dettaglio non di poco conto, come confermato dallo stesso Zazzaroni: “Devo fare le mie scuse al tifo laziale. Un anno fa morì Sinisa, tutti sappiamo come, e nella pagina con un mio articolo, uscita oggi, ci sono due foto con la maglia della Roma – spiega il direttore – E’ stato un errore di un collaboratore, ma io me ne assumo la responsabilità come direttore. Il collaboratore si è anche scusato, ma ci tengo a ribadire che Sinisa era e resta un’icona laziale. E’ giusto che i tifosi della Lazio si siano arrabbiati, questo conferma l’amore folle che avevano per lui.”