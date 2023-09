Zaniolo: “Preferisco la Premier alla Serie A per tipologia di gioco”

Nicolò Zaniolo ha parlato ai microfoni di Sky Sport a proposito delle differenze tra la Serie A e la Premier League.“Qua le strutture sono un po’ più avanti rispetto a quelle italiane, il calcio è molto differente. In Italia si pratica più tattica e attesa e studio, qui calcio più propositivo. Io preferisco questa tipologia di calcio, rispetto a quello italiano, per le mie caratteristiche”. L’attaccante italiano ha poi proseguito: “La possibilità di venire all’Aston Villa l’ho presa al volo, era un’opportunità troppo grossa per me giocare in Premier League. L’esperienza in Turchia mi ha cambiato, è stata una sfida stare distante dalla mia famiglia, una prova di forza. Sono andato in Turchia, in un’altra cultura, un altro continente, un’altra vita completamente. Sono cresciuto dal punto di vista umano e calcistico”.