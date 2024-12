La Youth League 2024/25 entra nel vivo. La competizione, riservata alle formazioni giovanili delle squadre in corsa in Champions e alle vincitrici dei campionati U19 della scorsa stagione, si appresta ad avere un quadro chiaro per quel che riguarda i sedicesimi di finale. I club classificati dal 1° al 6° posto (percorso Champions League) sfideranno i club classificati dal 17° al 22° posto. I club classificati dal 7° al 16° posto affronteranno i dieci club che si sono qualificati attraverso il percorso Campioni nazionali. Eliminate le squadre dal 22° posto in giù.

QUALIFICATE AI SEDICESIMI DI FINALE

Inter

Sporting CP

Salisburgo

Atalanta

Barcelona

Stoccarda

Juventus

Shakhtar Donetsk

Manchester City

Girona

Celtic

Real Madrid