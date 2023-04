West Ham, Scamacca rischia di aver terminato la stagione. Moyes: “Gianluca si opera domani”

Brutte notizie per il West Ham e per la Nazionale di Roberto Mancini. Gianluca Scamacca, infatti, rischia di aver terminato anticipatamente la stagione sportiva a causa dell’infortunio al ginocchio per cui il giocatore non ha recuperato al meglio. Nella conferenza pre Arsenal, David Moyes ha parlato anche del suo attaccante arrivato l’estate scorsa dal Sassuolo. Queste le parole del manager dei londinesi: “Gianluca domani deve operarsi al ginocchio”. Finora Scamacca in stagione ha raccolto 22 presenze e ha realizzato 8 reti. I primi tempi di recupero parlano di uno stop per l’attaccante che non sarà breve: il minimo stop infatti dovrebbe aggirarsi sul mese e mezzo.

David Moyes has confirmed that Scamacca will undergo knee surgery. Wishing you a speedy recovery, Gianluca! ❤️⚒️#WHUFC | #TalkingPoint with @LycamobileUK pic.twitter.com/HWFPjuqo4j — West Ham United (@WestHam) April 14, 2023