Walter Zenga ricorda Andy Brehme: “Ciao amico mio, te ne sai andato troppo presto”

“Ciao Amico mio, o come ti chiamavo io “shazzy”, non dovevi farmi questo, non dovevi farci a tutti noi questo”. Walter Zenga, storico portiere e capitano dell’Inter, tramite il suo profilo Instagram, ha voluto salutare il suo ex compagno di squadra e di vittorie Andy Brehme, scomparso oggi all’età di 63 anni. “Te ne sei andato troppo presto Amico mio ma so che da lassù ci proteggerai e come al solito ti metterai lì e tirerai i rigori uno col destro e uno col sinistro…Buon viaggio Amico mio, Riposa In Pace, non ti dico che sto piangendo perché so che tu mi abbracceresti e mi diresti ‘dai Walter ci sono io’ Ciao Andy”, ha concluso Zenga.