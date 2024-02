Torneo di Viareggio 2024: fuori Torino e Rappresentativa Serie D, quattro squadre africane in semifinale

Il Torneo di Viareggio 2024 continua ad essere l’edizione delle prime volte. Mai così tante squadre straniere ai quarti di finale (6, il record precedente era di 5 nel 1973), addirittura in quattro sono approdate in semifinale. Eliminate le ultime due rappresentanti italiane, Torino e Rappresentativa Serie D, nonché l’unica altra europea, l’Honved. Ci sono dunque già i primi due verdetti: la formazione vincitrice del torneo tornerà ad essere straniera – l’ultima era stata l’Anderlecht nel 2013 – e sarà africana. Le ultime quattro squadre rimaste vengono infatti tutte dal continente nero.

Sconfitta in rimonta per il Torino, che ha sbloccato la gara contro i Beyond Limits al settimo minuto grazie ad Armocida. Gli avversari hanno però prima ristabilito la parità al 30′ con Dikko, a segno sugli sviluppi di un corner, e poi effettuato il sorpasso con Ayodele al 54′. Inutile il forcing finale dei granata, costretti a salutare la competizione. In semifinale, i Beyond Limits affronteranno l’Ojodu City, a valanga sull’Honved di Budapest (4-0).

La Rappresentativa Serie D è stata sconfitta invece ai calci di rigore dal Centre National Brazzaville. Dopo lo 0-0 dei tempi regolamentari, ad avere la meglio dal dischetto è stata la formazione congolese, che pur essendo stata la prima a sbagliare non si è disunita ed ha prevalso per 4-3. La sua avversaria in semifinale sarà il Mavlon, che ha superato per 2-1 l’Alex Transfiguration in un derby a tinte nigeriane.