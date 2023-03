Fiorentina-Seravezza oggi in tv: canale, orario e diretta streaming Torneo di Viareggio 2023

Fiorentina-Seravezza sarà visibile oggi in tv? Ecco le informazioni su canale, orario e diretta streaming del match valido per la seconda giornata del Torneo di Viareggio 2023. Continua la competizione più prestigiosa per le squadre giovanili e, in questo secondo round, si sfideranno i fiorentini della Fiorentina e quelli del Seravezza, in quello che sarà un piccolo derby regionale. Il palcoscenico sarà quello dello Stadio Comunale di Porcari (LU). Chi vincerà? Appuntamento alle ore 15:00 di giovedì 23 marzo. Diretta tv e streaming non disponibile, diretta scritta in tempo reale su Sportface.it.

