Verso Atalanta-Napoli, report da Castel Volturno: Lindstrom va ko. Speranza Osimhen

Walter Mazzarri si preprara all’esordio in panchina con il Napoli Campione d’Italia. Il match del Mazzarri 2.0 non sarà una passerella nè tantomeno una partita da considerare “facile”: il match di Bergamo contro l’Atalanta sarà già un match se non decisivo importante per gli azzurri. Da Castel Volturno arrivano notizie parzialmente confortanti, come l’allenamento per buona parte dell’allenamento di Victor Osimhen e di Zielinski.

La cattiva notizia arriva però relativamente alle condizioni di Jesper Lindstrom uscito malconcio dall’allenamento diurno. Questo il comunicato del Napoli: “Meret, Zielinski e Osimhen hanno svolto parte dell’allenamento in gruppo e una parte in palestra. Jesper Lindstrom è stato visitato in seguito al trauma distorsivo riportato nell’ultima partita con la nazionale danese. Gli esami clinici e strumentali hanno evidenziato una lesione di basso grado del muscolo tibiale posteriore sinistro. Il calciatore ha iniziato le terapie e lavoro personalizzato in palestra e piscina”.