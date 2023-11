Under 21, Barbieri: “Un sogno essere qui. Pronto a dare tutto”

“E’ stata una bellissima emozione, è un sogno essere qui e rappresentare l’Italia. Darò tutto me stesso. Come mi trovo con Nunziata? I terzini sono molto importanti, il mister ci chiede di trovare le punte e fare tanti cross“. Sono queste le parole di Tommaso Barbieri, difensore del Pisa e uno dei volti nuovi di questa tornata di convocazioni del commissario tecnico dell’Italia Under 21, Carmine Nunziata, in vista del doppio impegno contro San Marino e Irlanda.

Due sfide, quelle che vedranno impegnati gli Azzurrini, che diranno molto sul cammino verso l’Europeo del 2025 in Slovacchia con i ragazzi di Nunziata che scenderanno in campo giovedì 16 a Serravalle contro San Marino e martedì 21 a Cork contro l’Irlanda, attualmente al comando del Gruppo A a punteggio pieno con tre vittorie su tre. Sarà una nazionale spuntata, con qualche assenza di troppo come quelle di Baldanzi e Kayode, solo per citarne alcuni. Barbieri, dal canto suo, è già pronto per il debutto: “Sono sempre pronto, per me è un emozione indossare questa maglia” sottolinea il difensore già capace di mettersi in mostra con il suo Pisa diventando, in breve tempo, uno dei migliori prospetti della serie cadetta.

Merito, anche, dell’esperienza nella Juventus Next Gen. “Giocare con i grandi è una cosa importante, giocare contro le squadre di Serie C è dura e questo ti aiuta parecchio. Con il Pisa stiamo avendo alti e bassi, ma quando tornerò darò il massimo. Per me essere alla Juve era già un sogno. Poi esordito in prima squadra e ora sono orgoglioso di essere al Pisa. Ovviamente un pensierino alla Juventus lo faccio sempre, ma il presente adesso è il Pisa“, conclude Barbieri pronto a dare tutto per la maglia azzurra prima di rituffarsi anima e corpo nel campionato.