Victor Osimhen è sempre più nel mirino della Juventus: i bianconeri ormai hanno scelto, l’ultim’ora scatena i tifosi.

La Juventus ha un obiettivo ben preciso per rinforzare il proprio reparto offensivo in vista della prossima stagione. Il primo nome sulla lista di Cristiano Giuntoli è Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray ma di proprietà del Napoli. Con la maglia dello storico club di Istanbul l’attaccante nigeriano ha messo a segno 35 reti in 39 presenze, più 8 assist.

Un’annata estremamente positiva per l’ex Lille, capace di trascinare con i suoi tanti gol il Galatasaray alla vittoria della Super Lig e della Coppa di Turchia (doppietta in finale contro il Trabzonspor). Osimhen tornerà al Napoli tra poche settimane ma non per restarci: i partenopei vogliono cederlo e investire la somma incassata nel mercato estivo.

Stando a molte indiscrezioni la Juventus avrebbe già raggiunto un accordo con l’entourage del giocatore. Tuttavia trattare con il Napoli non è affatto semplice. Il bomber nigeriano ha una clausola rescissoria da 75 milioni di euro per i club esteri, mentre per la Juventus il prezzo sale: difficilmente il club del presidente De Laurentiis accetterebbe dai bianconeri un’offerta inferiore a 85-90 milioni di euro.

Ultim’ora Osimhen-Juve: la mossa dei bianconeri

Giuntoli è però disposto a trattare per provare a far scendere un po’ la richiesta economica degli azzurri e magari portare il prezzo proprio a quei 75 milioni della clausola: i buoni rapporti con il ds del Napoli, Giovanni Manna (ex Juve), potrebbero facilitare l’operazione. Tuttavia l’impressione è che De Laurentiis farà di tutto per non cedere Osimhen alla Juventus, anche per non rinforzare una diretta concorrente.

Il presidente del Napoli preferirebbe di gran lunga trovare un accordo con uno dei club della Saudi Pro League che da tempo manifestano un certo interesse per il 26enne di Lagos. In alternativa il patron partenopeo spera in qualche assalto da parte di squadre della Premier League: molte non si farebbero problemi a investire i 75 milioni di euro necessari per accaparrarsi un giocatore di tale spessore.

La Juve, dal canto suo, è forte dell’intesa ormai raggiunta con Osimhen: i bianconeri stanno aumentando il pressing sul Napoli e sono convinti che alla fine riusciranno ad arrivare all’obiettivo, un po’ come fatto la scorsa estate con l’Atalanta per portare Koopmeiners a Torino. Già nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’accelerata decisiva.