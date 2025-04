La decisione è stato comunicata già all’UEFA. Ecco cosa sta succedendo in merito alla supersfida di Champions programmata al 30 aprile

Barcellona-Inter a rischio. Anzi, a forte rischio. La supersfida valevole per l’andata delle semifinali di Champions League è in programma per mercoledì 30 aprile, allo stadio Olimpic Lluis Companys situato sulla collina di Montjuic.

Di fronte due delle squadre migliori di questa prima edizione a girone unico, con il PSG – che affronterà l’Arsenal nell’altra semifinale – anche le favorite alla vittoria finale. La notizia giunge direttamente dalla Spagna, a una settimana dall’incontro tra l’undici di Flick e quello di Simone Inzaghi, rispettivamente primo nella Liga e capolista in Serie A a pari merito col Napoli di Conte dopo il ko col Bologna.

Cosa succede? Succede che la Commissione permanente contro la violenza e l’intolleranza nello sport ha comunicato alla UEFA di aver catalogato Barcellona-Inter tra i match “ad alto rischio”.

Barcellona-Inter gara a rischio: varato il protocollo di massima sicurezza

Ad alto rischio scontri e disordini, anche se tra le due tifoserie non esiste uno storico di rilievo in tal senso. Eppure la Commissione ha deciso di cautelarsi, disponendo l’entrata in vigore del protocollo di massima sicurezza.

In Spagna c’è da tempo tolleranza zero contro la violenza. Il Barcellona stesso ha preso le distanze dai gruppi ultrà più pericolosi, anche se nel tifo organizzato blaugrana sono ancora presenti personaggi violenti ed estremisti.

Dall’altra parte la Curva Nord ha appena perso i suoi uomini di spicco, coinvolti nell’inchiesta Doppia Curva e in una vera e propria guerra interna criminale con un’influenza importante di clan della ‘Ndrangheta. Ora la Curva Nord è tornata alle origini, facendo a meno – a parole – dei gruppi più violenti.

Passando al campo, all’andata il Barcellona farà sicuramente a meno del suo centravanti Robert Lewandowski. Col Celta Vigo il bomber polacco ha subito una lesione alla coscia che lo terrà fuori gioco per più di due settimane. Il polacco è a rischio pure per la gara di ritorno fissata al 6 maggio.

Per l’incontro in Spagna, invece, Inzaghi punta ad avere quasi al massimo Marcus Thuram. Alle prese con un affaticamento all’adduttore, il francese ha già saltato la partita col Bologna persa 1-0 al 94′.

Thuram mancherà anche stasera nel derby col Milan che mette in palio la qualificazione alla finale di Coppa Italia. Per Barcellona la speranza dei nerazzurri è riavere pure Denzel Dumfries, ma questo si saprà solo a ridosso della gara.