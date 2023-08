Ufficiale: l’Al-Ahli annuncia Gabri Veiga

Gabri Veiga è stato per lungo tempo un obiettivo per il centrocampo del Napoli di Rudi Garcia. Alla fine però la trattativa fra i partenopei ed il Celta Vigo di Benitez non è andata a buon fine, per le eccessive richieste che il club spagnolo aveva. Richieste che eccessive non sono state per il calcio saudita che, con l’Al-Ahli in questo caso, ha dimostrato ancora una volta di non farsi troppi problemi per affondare il colpo e chiudere per l’arrivo di Gabri Veiga.

Ad annunciare l’arrivo all’Al-Ahli di Gabri Veiga è stato lo stesso club saudita sul proprio sito ufficiale. Il talentuoso centrocampista spagnolo, proveniente dal Celta Vigo, ha firmato un contratto fino al 2026 con la sua nuova squadra. All’Al-Ahli Veiga troverà Mahrez, Saint-Maximin e Firmino.