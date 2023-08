US Open 2023, Alcaraz: “Migliore rispetto al 2022. Djokovic? Una fonte di ispirazione”

L’US Open è ormai alle porte anche in questa stagione che ha mostrato il grandissimo talento di Carlos Alcaraz che ha entusiasmato sempre di più i suoi tifosi, ma anche tutti gli appassionati di tennis. Il tennista spagnolo ha parlato in conferenza stampa, sottolineando il profondo rispetto verso Novak Djokovic.

Le parole di Alcaraz: “Sono un giocatore migliore rispetto all’anno scorso e il mio obiettivo è quello di esprimere il mio miglior tennis. Ciò è possibile grazie al lavoro che faccio in allenamento“.

Su Djokovic: “Djokovic è uno dei più grandi giocatori di tutti i tempi, non ci sono dubbi. Tutto quello che fa è straordinario ed è una fonte di ispirazione soprattutto per l’atteggiamento che ha in campo. Ha una solidità pazzesca e sa sempre come affrontare i momenti difficili della partita. Io sto cercando di replicare proprio questo atteggiamento per elevare il mio livello di gioco“.