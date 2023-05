“Tutti per Sinisa”, l’11 ottobre amichevole benefica a Bologna in ricordo di Mihajlovic

“Tutti per Sinisa”, una partita di calcio in onore dell’ex calciatore e allenatore Sinisa Mihajlovic, si terrà l’11 ottobre 2023 allo Stadio Dall’Ara di Bologna. Ad organizzare la sfida saranno La Nazionale azzurri di Alessandro Arena e il Bologna Calcio e parteciperanno ex compagni di squadra, attori, cantanti e amici del grande campione serbo. Il ricavato della partita sarà devoluto a We Aut, importante Associazione che dà assistenza a bambini autistici e a un ospedale per il rafforzamento del reparto di oncologia, che sarà individuato dal Bologna.