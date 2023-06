Troppo Inghilterra per una Germania inesistente: 2-0 per i Tre Leoni nel segno di Acher e di Elliot

L‘Inghilterra domina la Germania sia dal punto di vista del gioco che del risultato che è diretta conseguenza di quello che si è visto in campo. In una partita che dall’anteprima poteva essere decisiva quasi esclusivamente per la selezione tedesca, con i Tre Leoni già qualificati. In campo non si è visto niente che potesse far pensare ad un Germania competitiva ed in cerca della vittoria che poteva valere la qualificazione ai quarti della competizione.

Tutto si decide nei primi minuti del primo tempo con l’Inghilterra che, seppur imbottita di molte riserve, mette subito in discesa la partita con una grande prestazione da parte del gioiellino del Liverpool Elliot che prima delizia il pubblico con l’assist per Archer che dopo 4 minuti mette il proprio cognome a referto. Dopo 15 minuti è il talento dei Reds che inventa il gol del 2-0 con una progressione partita e condotta metà campo e che culmina all’angolino basso del portiere tedesco. Nel secondo tempo succede poco, con sempre l’Inghilterra che va più vicina al gol del 3-0 rispetto ad una Germania arruffona e preoccupante. Finisce 2-0 che lascia capire che l’Inghilterra è e sarà un componente principale di questa manifestazione, essendo una delle candidate alla vittoria finale con tante frecce da sfilare dall’arco. Ciò che lascia il match è anche una Germania in palese difficoltà che non è riuscita ad impensierire in 90 minuti Trafford.