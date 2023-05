Torino-Monza, Juric: “C’è rammarico. Stupito dal rigore non dato”

Il Torino, dopo un ottimo primo tempo, esce dall’Olimpico di Torino con solo un punto per il gol nel finale di Caprari che ha permesso al Monza di recuperare il match. Dopo la fine del match ha parlato ai microfoni di DAZN Ivan Juric che ha sottolineato tutto il suo rammarico vista la prestazione dei suoi.

Sul match: “La squadra ha fatto una grande partita. Normale soffrire un po’, il rammarico è molto grande per come i ragazzi hanno approcciato e condotto la gara. Peccato anche per diversi gol sbagliati. Subiamo tanti gol nei finali di partita, forse ci manca un po’ di furbizia nel mantenere il vantaggio. La squadra, come detto, sta facendo molto bene, semplicemente a volte capita di subire certi gol molto belli come quelli segnato oggi da Caprari“.

Sull’episodio del possibile rigore: “Sono sbalordito per il rigore non dato nel finale, la trattenuta di Rovella su Ricci è netta ma l’arbitro purtroppo ha deciso diversamente“. Su Sanabria: “Con Tony ci siamo ritrovati. Abbiamo modificato in allenamento qualcosa sul suo attacco alla porta, con io stesso che ho smesso di chiedergli delle fasi di gioco non conformi alle sue caratteristiche. È in un grandissimo momento, sta diventando davvero un attaccante forte e con potenzialità“.