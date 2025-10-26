I granata centrano il secondo successo di fila, rossoblù ultimi e ancora senza vittorie.

Il Torino ci crede fino alla fine e ribalta il Genoa 2-1 nell’ottava giornata di Serie A. Dopo un primo tempo opaco e chiuso sotto per il gol iniziale di Thorsby, i granata hanno reagito nella ripresa, trovando prima il pareggio con un autogol di Sabelli e poi il gol-partita con Maripan allo scadere.

Ottimo l’avvio della squadra di Gila, avanti al 7′ grazie a Thorsby che raccoglie un cross di Ekhator deviato da Asllani e firma lo 0-1. I rossoblù sfiorano il raddoppio in due occasioni, ma il Torino tiene botta e solo nel finale del primo tempo si affaccia con decisione in avanti.

Nella ripresa è ancora il Genoa a provarci, ma al 63′ un’autorete di Sabelli riporta il punteggio in parità. Spinta dal pubblico, la squadra di Baroni aumenta la pressione e all’ultimo minuto trova il sorpasso con un siluro di Maripan su azione d’angolo. Nel recupero Paleari salva su Cornet blindando tre punti pesantissimi.

Con questa vittoria il Torino sale a 11 punti agganciando la Cremonese al decimo posto, mentre il Genoa resta ultimo a quota 3, con la peggior partenza della sua storia in Serie A. Mercoledì turno infrasettimanale: i granata saranno ospiti del Bologna, i rossoblù al Ferraris contro la Cremonese