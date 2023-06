Ten Hag avvisa l’Inter: “United unica squadra che può tenere testa al Manchester City”

Il Manchester United è uscito sconfitto contro il City nella finale di FA Cup, ma non ha demeritato. Il confronto è stato quasi ad armi pari con le due giocate di Gundogan che hanno fatto la differenza. A parlare della partita è stato Erik ten Hag chhe ha mandato anche un messaggio all’Inter prossima avversaria del City in Champions nella finalissima di Istanbul.

Le parole di ten Hag: “Il Manchester United è l’unica squadra al mondo capace di tenere testa al Manchester City. Guardare loro sollevare questo trofeo deve essere per noi fonte di motivazione, un carburante per migliorare. Fa male, è ovvio, avremmo voluto vincere, forse la squadra l’avrebbe pure meritato, ma ci servirà per crescere“.