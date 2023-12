Tabellone accoppiamenti playoff Europa League 2023/2024

C’era tanta attesa per scoprire chi fossero le sfidanti di Milan e Roma nei playoff di Europa League. Le due squadre italiane inseguono la coppa che non ha mai vinto nessuna italiane da quando ha cambiato nome e per fondare trionfi dovranno partire dai playoff. A Nyon le due italiane hanno beccato il Rennes per Pioli e gli olandesi del Feyenoord per la Roma di Mourinho nel terzo atto europeo dopo la sfida in finale di Conference e lo scontro dello scorso anno in Europa League. Di seguito tutto gli altri accoppiamenti.

FEYENOORD-ROMA

MILAN-RENNES

LENS-FRIBURGO

YOUNG BOYS-SPORTING LISBONA

BENFICA-TOLOSA

GALATASARAY-SPARTA PRAGA

MARSIGLIA-SHAKTHAR DONETSK