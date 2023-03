Tabellino, Spal-Pisa 0-1: tabellino e marcatori Viareggio Cup 2023

Il Pisa compie l’impresa di passare il girone proprio ai danni della Spal. La vittoria contro gli estensi è stata decisiva per il passaggio del turno. Il motivo per cui però alla fine sono stati i toscani a passare è del tutto peculiare ed anomalo: i nerazzurri sono passati per aver un’età media minore rispetto alla Spal. Le due squadre, infatti, erano arrivate a pari punti con la differenza reti che conta di gol fatti e gol subiti perfettamente in parità. A decidere i 90 minuti è un gol di Coppola che ha gettato le basi per l’impresa. Di seguito il tabellino del match.

Marcatori: 73’Coppola(P)

Spal: Martelli, Verza, Van Der Vlugt, Bura(80′Antonciuc), Imputato(83′Cavallini), Marcolini, Semenza(45′Martinelli), Macanthony, Carrozzo(63′Angeletti), Mondele, Boccia(45′Deme). A disp: Abati, Luciani, Cavallini, Meneghini, Angeletti, Puletto, Vesprini, Bonadiman, Mauthe, Firman, Martinelli, Rao, Antonciuc, Zuccherato, Longoni, Deme. All: Grieco.

Pisa: Guadagno, Biagini, Ceccanti, Nannetti, Coppola, Signorini(86′Milli), Andreano, Trdan(48′Matteoli), Panicucci(91′Basic), Sodero(86′Sodero), Davidovic(48′Mbaye). A disp: Vukovic, Colucci, Sapola, Lormanis, Basic, Sicilia, Milli, Cecilia, Mbaye, Faye, Nordstrom, Matteoli, Redzic, Raychev. All: Masi.

Ammoniti: Panicucci(P), Biagini(P)

Arbitro: sig. Pezzatini sez. Firenze.