Tabellino Napoli-Augsburg 1-0: gol e marcatori amichevole estiva 2023

Il Napoli ha vinto per 1-0 sull’Augsburg. I Campioni d’Italia hanno dominato la partita amichevole giocata in territorio tedesco, segnando il gol del vantaggio durante il secondo tempo grazie a Rrahmani, che ha sfruttato un calcio d’angolo per colpire la palla di testa e mandarla in porta. Di seguito il tabellino della squadra vincitrice:

NAPOLI: Alex Meret, Giovanni Di Lorenzo, Amir Rrahmani, Leo Ostigard, Mathias Olivera (84′ Nosa Edward Obaretin), Eljif Elmas (84′ Russo), Stanislav Lobotka (62′ Juan Jesus), Matteo Politano (70′ Alessandro Zanoli), Giacomo Raspadori, Hirving Lozano (64′ Diego Demme), Giovanni Simeone (62′ Alessio Zerbin). All. Rudi Garcia.

AUGSBURG: Dahmen, Pfeiffer, Winther, Colina, Engels, Maier, Breithaupt, Rexhbecaj, Vargas, Michel, Demirovic (74′ Berisha). A disp. Koubek, Stanic, Bazee, Zehnter. All. Maasen

Arbitro: Ruben Arena

Marcatore: 61′ Rrahmani