Tabellino Fiorentina-Nizza 2-1, gol e marcatori amichevole estiva 2023

Il tabellino di Fiorentina-Nizza, amichevole estiva giocata domenica 6 agosto 2023. Al St’ James Park, i viola si impongono per 2-1 nel secondo match della ‘Sela Cup’. In rete Jovic e Kouamé nel primo tempo per la squadra di Italiano, nel finale accorcia le distanze Bounani con un gran mancino da fuori Ecco la cronaca completa del match.

Di seguito il tabellino completo con i marcatori della sfida.

Fiorentina-Nizza 2-1

Gol: 18′ Jovic, 35′ Kouamé, 86′ Bounani

Fiorentina: Terracciano, Kayode, Ranieri, Martinez Quarta, Parisi, Mandragora, Sabiri (60′ Munteanu), Ikoné (66′ Kokorin), Kouamé (60′ Infantino), Amatucci, Jovic. Allenatore: Italiano.

Nizza: Schmeichel, Louchet, Amraoui, Beka Beka, Lotomba, Rosario, Belahyane, Brahimi (57′ Traore), Diop, Bounani (87′ Camara), Guessand. Allenatore: Farioli.

Ammoniti: Jovic, Belahyane, Parisi, Guessand, Ranieri.