Superlega, Ansa: De Laurentiis apre al dialogo con altri grandi club per costruire il progetto

Tra chi ha accolto favorevolmente la sentenza della Corte di giustizia Ue sulla Superlega c’è il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis. Questo è quanto apprende l’ANSA da fonti vicine al club partenopeo Campione d’Italia in carica. De Laurentiis sarebbe pronto, secondo quanto riportato, a partecipare a un dialogo con altri grandi club europei per costruire insieme il progetto. Il presidente del Napoli ha diverse volte affermato di essere favorevole a una Superlega come torneo alternativo con criteri meritocratici.