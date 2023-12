Supercoppa italiana, Gazzetta: nuovo cambio di date, si gioca dal 18 al 22 gennaio

Cambiano ancora le date della Supercoppa italiana, in programma a gennaio in Arabia Saudita, tra Riyad e Jeddah. In attesa dell’ufficialità del Consiglio di Lega, a svelarlo in anteprima è stata la Gazzetta dello Sport, spiegando come le quattro squadre impegnate scenderanno in campo da giovedì 18 a lunedì 22 gennaio. Se inizialmente semifinali e finali erano previste tra il 4 e l’8 gennaio, e poi tra il 21 e il 25, ora gli arabi hanno deciso per metà mese. Si parte dunque con Napoli-Fiorentina giovedì 18, Inter-Lazio venerdì 19, quindi la finale lunedì 22. Alla base di tale cambiamenti c’è la volontà degli arabi di massimizzare i tanti eventi che si disputeranno nel loro paese ed evitare sovrapposizioni.

Basti pensare che pochi giorni prima, dal 10 al 14 gennaio, sarà il turno della Supercoppa spagnola che vedrà protagoniste le due di Madrid (Real e Atletico), Barcellona e Osasuna. Dopo una lunga trattativa, la situazione sembra essersi delineata anche per quanto riguarda la Serie A, che ora dovrà però fare i conti con i recuperi. Per volare in Arabia, le quattro squadre salteranno infatti una giornata di campionato, che si recupererà tra febbraio e marzo. E’ ancora presto tuttavia per stabilire con precisione una data poiché tutti e quattro i club sono ancora impegnati in Europa, tra Champions e Conference League.