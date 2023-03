Steven Zhang: rinviata a fine aprile udienza per mancato pagamento 300 milioni alla banca cinese

L’udienza per la causa della China Construction Bank nei confronti di Steven Zhang, che doveva tenersi oggi al Tribunale di domani presso il giudice Alima Zana, è stata rinviata a fine aprile, probabilmente il 23, dunque fra oltre un mese e mezzo. Lo riporta Tuttosport, che sottolinea come la banca cinese abbia citato in giudizio il presidente dell’Inter per il mancato pagamento di un debito da oltre 300 milioni di euro.