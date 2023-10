Sporting Lisbona-Atalanta, Gasperini: “Amorin mi piace molto. Scamacca ci sarà”

In conferenza stampa Gasperini ha parlato dell’impegno arduo che aspetta la sua Atalanta in Europa League contro lo Sporting Lisbona domani in terra portoghese. Il tecnico ha parlato dell’avversario della Dea, svelando che potrà contare su un pienamente recuperato Scamacca.

Le parole di Gasperini: “Lo Sporting è una squadra organizzata in tutti i reparti, si apprezza la capacità offensiva di questa squadra, la rapidità di questi giocatori. È una squadra compatta nel suo insieme. La parte forte di entrambe è l’organizzazione. Firmare per un pareggio? Non è mai possibile firmare per un pareggio. Giocatori ce ne sono tanti e molto bravi, ma sono contento di quelli che sono all’Atalanta. Amorim? Mi piace molto, adotta un modulo simile al nostro quando abbiamo iniziato a giocare in Europa. Scamacca è recuperato, è disponibile. Può giocare, dall’inizio o a gara in corso. Domani giocheremo in un teatro molto prestigioso con cinquantamila persone“.