Spagna, Rubiales: la procura apre un’indagine per aggressione sessuale

La Procura del Tribunale nazionale spagnolo ha aperto un’indagine su Luis Rubiales per presunta aggressione sessuale. Si parla sempre del bacio dato a Jennifer Hermoso durante la premiazione dei Mondiali di calcio femminile vinto in finale contro l’Inghilterra. Secondo quanto riportano i media locali, la procura spagnola ha invitato la giocatrice a sporgere una denuncia dopo le sue dichiarazioni pubbliche in cui ha affermato che il bacio non è stato consensuale.