Sorrento-Monopoli, oggi in tv: data, orario e diretta streaming Serie C 2023/2024

La data, l’orario, la diretta tv e lo streaming di Sorrento-Monopoli, match valevole per la quindicesima giornata del campionato italiano di Serie C 2023/2024. Scontro salvezza in quel di Sorrento, in cui la squadra di casa attende il Monopolio. Le due squadre ad inizio stagione avevano l’obiettivo di una salvezza tranquilla con la stagione che quindi al momento è in linea con la stagione. Sbagliare però questa partita significherebbe poi dover guardarsi alle spalle. Si parte dalle 18.30 con il match che sarà in diretta su Sky Sport 251 e NOW.