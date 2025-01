Il calciomercato di gennaio è appena iniziato ma alcune squadre stanno già ragionando in vista della sessione di trasferimenti estiva.

Saranno tante e importanti le mosse che le big d’Europa andranno a compiere per rinforzare le rispettive squadre e puntare ai massimi obiettivi, o semplicemente per puntare a vincere tutto. Tra queste big figurano sicuramente Inter e Atletico Madrid, che anche la prossima estate proveranno ad intervenire per migliorare una rosa già altamente competitiva, ma che ovviamente necessiterà di alcuni tasselli e di alcuni switch per ringiovanire anche il gruppo.

Sia la squadra di Simone Inzaghi, sia quella di Diego Simeone, stanno facendo una stagione di tutto rispetto che li vede nei piani altissimi delle classifiche, rispettivamente, di Serie A e Liga. I nerazzurri si trovano al momento al terzo posto della classifica, ad un punto di distanza dalla coppia Napoli – Atalanta, ma i campioni d’Italia in carica hanno ancora una partita da recuperare, quella sospesa contro la Fiorentina a causa del malore accorso ad Edoardo Bove. Situazione molto simile per i Colchoneros, secondi in classifica a meno due dal Real Madrid, ma con una partita in meno e con un filotto di dodici vittorie di fila tra tutte le competizioni.

Due squadre che viaggiano spedite verso grandi obiettivi, con due dirigenze lungimiranti e pronte ad accaparrarsi i migliori giocatori che non hanno magari un nome molto blasonato. Tra questi figura un big dell’Atalanta, per cui Inter e Atletico potrebbero sfidarsi in estate.

Inter e Atletico Madrid su Hien dell’Atalanta: pronto l’assalto a fine stagione

La difesa è uno dei reparti in cui sia i nerazzurri sia i Colchoneros dovranno intervenire al termine del campionato. Nel caso dell’Inter, almeno uno tra Stefan De Vrij e Francesco Acerbi andrà via, quasi certamente il secondo, motivo per cui servirà un centrale di peso per sostituirlo. Dall’altra parte l’Atletico, sempre che resti il Cholo Simeone in panchina, dovrà fare i conti con la situazione di Gimenez, bandiera biancorossa ma che potrebbe dire addio in estate. Per questo motivo entrambe le squadre hanno messo il mirino su Isak Hien, colonna dell’Atalanta che sta facendo benissimo con la maglia orobica.

Il difensore svedese, arrivato a Bergamo lo scorso gennaio dall’Hellas Verona, è uno dei pupilli di Gian Piero Gasperini, che dopo qualche settimana di rodaggio l’ha messo al centro della difesa e non l’ha più tolto. Tantissime le prestazioni di alto livello di Hien, anche contro avversari importanti, con un rendimento che ha fatto aumentare di molto il suo valore. I Colchoneros, stando ai rumors, ci avrebbero già provato per gennaio, trovando però la porta dell’Atalanta chiusa. Roccioso e aggressivo, Hien sarebbe il difensore perfetto per il calcio di Simeone.

Dall’altro lato l’Inter è pronta a provarci in estate, consapevole che Hien potrebbe essere il rinforzo perfetto per la difesa nerazzurra. In attesa di gennaio, c’è la certezza che sarà un’estate di fuoco, e Hien potrebbe esserne protagonista.